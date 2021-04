Likes, Likes, Likes: Das sucht der Frauenfelder Silvio (25) auf Ibiza. Er will mit seinem Instagram-Profil international Karriere machen. Der Fitness-Influencer macht so einiges, damit ihm das gelingt. Nebst dem Kontakt zu einer Influencerin vor Ort soll auch Tinder bei der Suche nach Followern helfen.

Roboter tindert für Silvio

«Jeden Tag nehme ich mir zehn bis fünfzehn Minuten, um auf Tinder zu swipen», so Silvio. Mehr Zeit muss er sich nicht nehmen, den Rest erledigt ein «Roboter» – so funktioniert Social Media in der heutigen Zeit also. «Der Roboter liket alle automatisch durch und bei jedem Match haut er automatisch eine Message raus», erklärt der Influencer.