«Ich dachte, ich frage einfach mal», sagt Vanessa im FM1Today-Interview. «Ich wollte schon immer mal in diesem ‹The Voice›-Stuhl sitzen.» Und sie hatte Erfolg: Erst durfte Vanessa vor der Jury bei «The Voice of Switzerland» singen, dann fragte sie Anna Rossinelli, ob sie mal in den Stuhl sitzen darf. Sie durfte.

Und noch mehr: Vanessa brachte Anna Rossinelli sogar dazu, auf der Bühne etwas zu singen. Dies nur, damit Vanessa sich auch einmal im Jury-Stuhl umdrehen durfte.