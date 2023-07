Toter im Bodensee entdeckt – ist es vermisster Schwimmer?

Ein Bootsfahrer hatte die im Wasser treibende Leiche am Dienstagnachmittag entdeckt. Gegenüber dem Südkurier bestätigt dies Clemens Menge, Ortsgruppenleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaf. „Die Todeszeichen waren offensichtlich, sodass keine Wiederbelebung mehr versucht wurde.“

Der Leichnam wurde an der Stelle entdeckt, wo am Samstag ein Mann als vermisst gemeldet wurde. Eine sechsköpfige Gruppe war am Samstag gegen 14 Uhr im Bereich des Seerheins im Wasser am baden. Gemäss der Konstanzer Polizei wollte eine Person aus der Gruppe den Seerhein in Richtung Schweizer Seite überqueren. Nachdem der Mann nicht zurückkehrte, wurde die Polizei verständigt.

Ungefähr in diesem Gebiet wurde der Tote gefunden.