Zieht es Aratore nach Russland?

Der italienisch-schweizerische Flügelspieler Marco Aratore fehlte am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen Thun im Aufgebot. Trainer Peter Zeidler bestätigte, dass der 27-jährige Mittelfeldspieler momentan mit einem ausländischen Verein verhandle. Welcher Verein das ist, ist unbekannt. St.Gallens Mediensprecher Daniel Last bestätigt nur, dass sich Aratore in Verhandlungen mit einem Club befindet.

«Blick» will nun herausgefunden haben, dass Aratore kurz vor dem Abgang nach Russland steht. Um welchen Verein es sich handelt, wird aber nicht deutlich. Vereine und Berater sollen seit mehreren Tagen verhandeln. Aratore spielt seit vier Jahren mehrheitlich als Stammspieler für den FC St.Gallen. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

(saz)