Erster Öffnungsschritt am 1. März: Die erste Lockerung des Shutdowns umfasst die Öffnung von Läden mit Gütern des nichttäglichen Bedarfs, ebenfalls sollen Museen und Freizeitangebote (etwa Zoos und Erlebnisparks) in Aussenbereichen wieder Besucherinnen und Besucher empfangen können. Auch darf draussen wieder Tennis oder Fussball gespielt werden, allerdings mit maximal fünf Personen. Wettkämpfe und Veranstaltungen im Breitensport bleiben verboten. Im Freien sollen sich wieder bis zu 15 Personen treffen dürfen. Aktuell gilt eine Obergrenze von fünf Personen. Es muss weiterhin in vielen Lebensbereichen eine Maske getragen werden.

Der Kanton Graubünden hält die Öffnungsstrategie gar für «willkürlich und einseitig». Befremdlich findet die Regierung unter anderem, dass Kantone wie Graubünden, die präventives Testen vorantreiben, nicht honoriert werden. Es sei unverständlich, dass der Bundesrat sportliche Aktivitäten erlauben wolle, die Terrassen aber geschlossen halte. Der Bergkanton macht sich dafür stark, dass neben der Gastro auch kulturelle Angebote wie Kinos vom Lockerungsschritt am kommendem Montag profitieren können.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Bundesrat nachgibt?

Die Chancen sind klein, dass der Bundesrat seinen Fahrplan komplett umkrempelt. Es sind höchstens kleine Änderungen nach der Vernehmlassung der Kantone zu erwarten. Der St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef Bruno Damann sagte am Wochenende gegenüber TVO: «Die letzten Male hat er (der Bundesrat) keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.»

Was ist neben den genannten Lockerungen geplant?

Der Bundesrat will der Bevölkerung – ähnlich wie in Israel – einen Anreiz geben, sich impfen zu lassen, indem sie in gewissen Bereichen von Privilegien profitieren kann. Gemäss Informationen des «Blick» sollen nachweislich geimpfte Personen etwa wieder (vereinfacht) einen Club, eine Theatervorstellung oder ein Fitnesscenter besuchen können. Auch sei es möglich, dass Geimpfte in Innenräumen von Restaurants essen dürfen. Das Portal zitiert ein ihm vorliegendes Geheimpapier: «Betreiber und Veranstalter müssten in diesem Fall einen entsprechenden Nachweis einer vollständig durchgeführten Impfung verlangen.» Wer sich nicht impfen lassen kann, etwa aufgrund einer Schwangerschaft, einer Allergie oder eines fehlenden Termins, soll nicht benachteiligt werden. In einem solchen Fall müsse unter Umständen ein negatives Testergebnis dargelegt werden.

Die Regelung soll laut «Blick» erst im Mai oder Juni zum Tragen kommen, wenn auch die breite Bevölkerung sich impfen lassen kann. Eine zusätzliche gesetzliche Grundlage sei hierfür nicht nötig. Unklar ist noch, ob auch Firmen ihre geimpften Mitarbeitenden bevorzugen dürfen. Sobald die Herdenimmunität erreicht ist, soll die Privilegierung enden.

Wie ist die epidemiologische Lage?

Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1131 Neuinfektionen und 14 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Vor einer Woche waren es 1075 neue Fälle und 35 Todesfälle gewesen – die Zahlen stagnieren und lassen gemäss Experten erste Lockerungen zu. Die Reproduktionszahl, die aussagt, wie viele Personen durchschnittlich von einer infizierten Person angesteckt werden, lag am 12. Februar, gemäss neuesten Berechnungen von gestern Dienstag, bei 0,92 und ist leicht angestiegen. Fälle mit mutierten Virusvarianten sind auf dem Vormarsch, bislang wurden 8366 derer nachgewiesen.