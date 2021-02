Im Kantonsspital Graubünden müssen Personal, Besucherinnen und Besucher sowie Patientinnen und Patienten seit dem 30. Januar eine FFP2-Maske tragen. In allen Gebäuden des Spitals sowie im Test- und Impfcenter dürfen ausschliesslich FFP2-Atemschutzmasken getragen werden. Dies als vorsorgliche Massnahme im Hinblick auf die steigenden Verbreitung der Virusmutationen. Auch im Kantonsspital Glarus ist das Tragen einer FFP2-Maske für Besuchende ab dem 1. Februar Pflicht.

«Keine solide wissenschaftliche Grundlage»

Im Kantonsspital St.Gallen (KSSG) steht eine allgemeine FFP2-Masken-Pflicht aktuell nicht zur Debatte, wie Philipp Lutz, Medienbeauftragter des KSSG, auf Anfrage von FM1Today schreibt: «Das Kantonsspital St.Gallen hält sich an die Empfehlung des nationalen Zentrums für Infektionsprävention (Swissnoso), welches das Tragen einer FFP2-Maske für das Gesundheitspersonal bei gewissen Tätigkeiten vorschreibt. Für eine allgemeine FFP2-Masken-Empfehlung gibt es aber keine solide wissenschaftliche Grundlage.»

Auch im Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden sieht man vorerst von einer allgemeinen FFP2-Maskenpflicht ab. «FFP2-Masken dienen zum Eigenschutz in Situationen, in denen Aerosole in der Infektionsübertragung eine relevante Rolle spielen. Diese sind jedoch bei Covid-19 – inklusive den neuen Varianten – gemäss dem aktuellen Wissenstand nicht der primäre Übertragungsweg», schreibt Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation beim Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden.