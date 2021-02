Schon wieder: Versuchte Bancomat-Sprengung in Zuzwil

Geschehen sei der versuchte Raub am Dienstagmorgen in der Früh, sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today: «Gegen 5.30 Uhr versuchten die Unbekannten, den Raiffeisen-Bancomaten in Zuzwil zu sprengen.» Erfolgreich waren die Täter nicht und so zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Sie flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Bancomat mit Gas gesprengt haben.