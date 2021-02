Spital Thusis und die Kirche wissen noch nicht, wie teuer es wird

Sie war für viele Menschen wie Medizin für die Psyche in der tristen Corona-Zeit: die «Jerusalema Challenge». Auf der ganzen Welt haben Polizisten, Ärzte, Feuerwehrleute oder Fasnächtler das Tanzbein geschwungen, um Lebensfreude zu verbreiten. Doch dabei haben viele Tänzer die Urheberrechte verletzt. Warner Music, das Plattenlabel des südafrikanischen Musikproduzenten Master KG, hat sich nun eingeschaltet: Es will in der Schweiz von allen Teilnehmern der Jerusalema-Challenge Lizenzgebühren einziehen. Der Musikkonzern bestätigt entsprechende Recherchen von «Radio Argovia».

Spital Thusis hat Lizenz angefragt

Das Spital Thusis ist erst kürzlich auf den Trend aufgesprungen (FM1Today berichtete). Das Spital habe sich aber abgesichert, sagt Spitaldirektor Reto Keller gegenüber FM1Today. «Wir hatten gelesen, dass es diesbezüglich Probleme geben könnte. Deshalb haben wir die Lizenz angefragt.» Auch wenn dies erst nach der Veröffentlichung des Videos passiert sei, habe man im Spital noch keine Rechnung von Warner Music erhalten.

Dass das Plattenlabel nun Geld für die Verwendung des Liedes verlangen will, findet Keller «etwas schwierig.» «Das macht wahrscheinlich erst Sinn, wenn ein Video millionenfach verbreitet wird.» Nicht millionenfach aber doch zu zehntausenden wurde das Video des Spital Thusis angesehen. «Mit dieser Resonanz hätten wir nicht gerechnet. Es war für uns überraschend und schön zu sehen, wie viele positive Rückmeldungen wir erhalten haben.»