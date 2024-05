Baubeginn für das Regionalgefängnis in Altstätten

Am Donnerstag haben mit der Grundsteinlegung die Arbeiten für den Erweiterungsbau des Regionalgefängnisses in Altstätten begonnen. Ab Mitte 2027 wird sich mit dem Neubau die Kapazität von 45 auf 126 Plätze erhöhen. Das Projekt war 2018 an einer Abstimmung bewilligt worden.