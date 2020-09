In zehn Minuten nach Wil: So fährt es sich über die Umfahrung Bütschwil

«Ich konnte kaum schlafen. Es ist ein Freudentag.» Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil ist ganz aus dem Häuschen. Die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben. «Wir haben so lange auf diese Umfahrung gewartet, jetzt ist sie endlich da.»

«Jetzt kann ich ohne Gefahr die Strasse überqueren»

Durch die rund 4 Kilometer lange Umfahrung erhofft sich die Gemeinde weniger Verkehr. «Wir denken auch, dass die Lärmemissionen abnehmen werden», sagt Brändle. Auch werde die Situation für Velofahrer oder Fussgänger einfacher. «Ich fahre selbst oft Velo in Bütschwil. Jetzt kann ich ohne Gefahr die Strasse überqueren.»

Dass Bütschwil bald leer sein wird, glaubt Karl Brändle nicht: «Es wird immer noch viel Leben im Dorf geben und unser Gewerbe ist so innovativ, dass die Geschäfte immer noch gut laufen werden.»

Toggenburg besser erschlossen

Am Donnerstagnachmittag findet die Eröffnungsfeier auf der Umfahrung Bütschwil statt. Kurz nach 19 Uhr wird die Umfahrung für den Verkehr freigegeben. «Ich kann es noch gar nicht ganz fassen», sagt Brändle. «Ich freue mich auf den Moment, wenn die ersten Autos durch die Umfahrung fahren. Mir gefällt sie sehr gut.»

Nicht nur in der Gemeinde sondern auch beim Kanton ist die Freude gross, sagt die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann: "Das Toggenburg wird dadurch natürlich besser erschlossen. Man ist schneller in Wil und umgekehrt. Das wird viele Dörfer im Toggenburg entlasten. Susanne Hartmann fuhr selbst schon einige Male durch Bütschwil: «Ich erinnere mich an die Bahnschranken, die gefühlt immer unten waren.»

Sechs Jahre ohne Unfall

Ob es in Zukunft weitere solche Grossprojekte geben werde, sei schwierig einzuschätzen. «Die Umweltauflagen werden immer strenger und der Klimaschutz ist sehr wichtig. Grossprojekte wie dieses hier werden es in Zukunft schwieriger haben», sagt Hartmann.

Auch Ruedi Vögeli, Gesamtprojektleiter der Umfahrung Bütschwil, ist zufrieden mit dem Gesamtwerk: «Wir konnten sechs Jahre ohne einen Unfall bauen, das ist ein Erfolg.» Die grösste Schwierigkeit sei der Boden gewesen: «Wir wussten nicht, was darunter ist.»

Mit der Umfahrung Bütschwil ist die Verkehrsentlastung im Toggenburg noch nicht ganz abgeschlossen. Eine weitere Entlastung für die Gemeinde Wattwil soll die Umfahrung Wattwil bringen. Diese sollte im Herbst 2022 eröffnet werden.