Es ist ein kalter Morgen in Rorschach, dichter, weisser Nebel umhüllt die Stadt. An der sonst so befahrenen Löwenstrasse ist es aussergewöhnlich ruhig. Schon von Weitem sieht man das rotweisse Absperrband, welches die Strasse von der Brandruine trennt. Heute vor einer Woche brannte hier ein Mehrfamilienhaus und elf Menschen verloren ihr zu Hause.

Opfer sind in Ersatzwohnungen

Den elf Bewohnern, die in dem Brandhaus lebten, gehe es den Umständen entsprechend gut, sie seien mit allem Nötigen ausgestattet worden. Betroffen sind zwei Ehepaare, drei Alleinstehende und eine vierköpfige Familie. Ein Teil von ihnen wurde nach dem Brand vorübergehen im Hotel Mozart in Rorschach untergebracht, die anderen hatten privat Unterschlupf gefunden. «Nun hat die Stadt für alle Betroffenen eine Anschlusslösung gefunden», sagt Stadtpräsident Robert Raths. Die Sozialen Dienste haben für die Betroffenen Ersatzwohnungen eingerichtet. «Diese konnten mittlerweile bezogen werden.»

«Schön, wenn man zusammensteht»

Raths hatte selbst mehrmals Kontakt mit Betroffenen und ist froh, dass es ihnen besser geht. «Sie haben wieder eine Perspektive und es herrscht Aufbruchsstimmung», sagt er erleichtert. Auch ihn habe dieser „Schicksalsschlag“ mitgenommen, er selbst verspüre grossen Respekt – ja sogar Angst vor dem Feuer. Was bleibe sei aber auch die grosse Dankbarkeit all jenen gegenüber, die geholfen haben. «Es hat mich sehr berührt, dass die Mensch auch über Rorschach aus so hilfsbereit waren. Es ist unglaublich schön, wenn man in schwierigen Momenten zusammensteht.»