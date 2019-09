Neuer Marktplatz soll rund 34 Millionen Franken kosten

So soll der neue Marktplatz aussehen

Der Stadtrat will mit einem Rahmenkredit die Projektierungs- und Ausführungskosten decken. «Teilbereiche können so allenfalls zeitlich und finanziell unabhängig voneinander realisiert und notwendige Sanierungsarbeiten, wie etwa der dringend erforderliche Ersatz des Bodenbelags, vorgezogen werden. Gleichzeitig wird damit ein zweckmässiger Handlungsspielraum im Hinblick auf den Neubau der Bibliothek am Standort Blumenmarkt/Union geschaffen», heisst es.

Abstimmung im Frühling 2020

Die Grobkosten belaufen sich auf knapp 33,9 Millionen Franken, davon zahlen Dritte (Kanton, Verkehrsbetriebe und Spezialfinanzierungen) rund 6,15 Millionen Franken. Das Stadtparlament muss damit noch einen Kredit von rund 27,7 Millionen Franken bewilligen. Das Stimmvolk wird voraussichtlich im Frühling 2020 darüber abstimmen können.

Keine Rondelle, Calatrava bleibt

Der Siegerbeitrag für die Neugestaltung Marktplatz und Bohl in der Stadt St.Gallen ist schon länger bekannt: Beim Projekt «Vadian» soll die Hauptachse von der Marktgasse in Richtung Metzger- und Goliathgasse aktiviert werden und an Schnittstellen ein «grosszügiger und einladender städtischer Raum mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten» entstehen.