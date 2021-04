Eltern mussten Jugendliche abholen

«Es kam den ganzen Abend weder zu Ausschreitungen noch zu Sachbeschädigungen», sagt Dionys Widmer auf Anfrage von FM1Today. Am späteren Abend versammelten sich Jugendliche beim Gallusplatz oder in der Engelgasse wie Bilder zeigen. «Wir haben in der ganzen Innenstadt Kontrollen bis nach Mitternacht durchgeführt. Dabei wurden rund 90 Personen weggewiesen und 40 Personen mussten für weitere Abklärungen mit auf den Polizeiposten», so der Mediensprecher.

Bei diesen 40 Personen handelte es sich fast ausschliesslich um Missachtungen von Wegweisungen. Über ein Dutzend der rund 40 Personen waren minderjährig, weswegen die Eltern informiert wurden, um die Minderjährigen abzuholen. «Es ist normal, dass wir die Eltern informieren, wenn Jugendliche minderjährig sind.» Die wenigsten der eingebrachten Jugendlichen wohnen in St.Gallen selbst.

Viele von ausserhalb der Ostschweiz

Bei den 90 weggewiesenen Personen handelt es sich bei einem Drittel um Minderjährige. Auch unter den Weggewiesenen waren kaum Personen aus der Stadt St.Gallen. Unter anderem stammen sie auch aus Bern, Kriens, Luzern oder Landquart.

Bei den Kontrollen wurden eine Schreckschusswaffe, Vermummungsmaterial und diverse Betäubungsmittel sichergestellt.