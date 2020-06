Ob im st.gallischen Rorschach oder in den Thurgauer Bodenseegemeinden Romanshorn und Arbon: Anwohner und die Politik haben die Nase voll von Autoposern. Sie fordern Massnahmen, in Rorschach sind gar autofreie Stunden im Gespräch. Interpellationen an die Regierungen in St.Gallen und im Thurgau sind hängig.

Kantonsweite Kontrollen

Immer wieder gehen Hinweise bei der Thurgauer Kantonspolizei ein, dass Fahrzeuge zu schnell und zu laut unterwegs seien. Deswegen werden seit Anfang April im ganzen Kanton gezielte Kontrollen durchgeführt. Den Schwerpunkt setzen die Polizeibeamten dabei auf das Fahrverhalten der Lenker sowie auf den technischen Zustand ihrer Fahrzeuge.

Insgesamt fast 100 Anzeigen wegen Lärm und technischer Änderungen

Bis heute wurden rund 70 Autoposer wegen übermässiger Lärmerzeugung zur Anzeige gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Weitere 29 Anzeigen erfolgten wegen unerlaubter technischer Änderungen an Töffs und Autos. Zwei Fahrzeuge wurden aufgrund lärmsteigender Eingriffe stillgelegt.

Bei den technischen Änderungen handelte es sich laut Polizei häufig um manipulierte Abgasanlagen. Dabei wurden schalldämpfende Einsätze an Auspuffanlagen entfernt, Auspuffanlagen abgeändert oder Katalysatoren manipuliert oder durch ein Rohr ersetzt.

(red.)