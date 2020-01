In Roggwil ist ein weiterer Anschlag auf eine Raiffeisen-Automaten verübt worden. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, haben sich gegen 3.45 Uhr zwei Personen zu Fuss dem Gebäude der Landi Oberthurgau an der Amriswilerstrasse genähert. Dort manipulierten sie am Bancomaten und setzten diesen kurz vor 4 Uhr in Brand, anschliessend ergriffen sie die Flucht.