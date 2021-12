Der Bundesrat erhält kein gutes Zeugnis für seine neusten Corona-Pläne. Die in die Konsultation geschickten schärferen Massnahmen kämen wohl zu spät, um an Weihnachten ein Fiasko mit überfüllten Spitälern zu verhindern, heisst es in den Kommentaren der Schweizer Zeitungen.

Die Zeitungen sind nicht begeistert von den geplanten Verschärfungen der Corona-Massnahmen. © PilatusToday