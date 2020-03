AXA

Generell können wir sagen, dass die AXA die Kosten gemäss den geltenden Versicherungsbedingungen übernimmt, wenn Kundinnen und Kunden mit einer Intertours-Versicherung ihre Reise in offiziell bestätigte Sperrzonen (wie Italien oder die USA), Quarantäne- oder Epidemiegebiete annullieren müssen oder nicht wie geplant fortsetzen können. Reisende, die sich bereits in solchen Gebieten befinden, unterstützt die AXA bei der Ausreise, indem sie bei Bedarf Rückreisen organisiert oder anfallende Kosten übernimmt.

Wenn jemand jetzt noch Reisen in offiziell bestätigte Sperrzonen, Quarantäne- oder Epidemiegebiete bucht, sind diese nicht mehr versichert.