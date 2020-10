Ob der FC St.Gallen bei den weiteren Heimspielen der Saison ebenfalls auf Fans zählen kann, hängt aber von der Einschätzung des Kantons ab. Im Verlaufe der Woche wird dieser beurteilen, ob das Schutzkonzept den Vorgaben standgehalten hat. Gadze will diesbezüglich nichts vorweg nehmen, zeigt sich aber vorsichtig optimistisch: «Die bisherigen Rückmeldungen aus dem Umfeld des Kantons waren positiv.»

Optimierungspotenzial gibt es gemäss David Gadze nur in einem Bereich: Beim Einlass ins Stadion, wo es teils zu mehreren Minuten Wartezeit kam. «Den Einlass wollen wir in Zukunft flüssiger gestalten», so Gadze.

Augenzeugen berichten zudem, dass die Zuschauer auch ausserhalb des Stadions die Maske grösstenteils getragen hätten, selbst dort, wo es sich nicht mehr um einen Pflichtbereich handelte. «Wer die Maske vor dem Stadion nicht anhatte, wurde schnell kritisch angeschaut», so ein Leserreporter zu FM1Today.

Diesen gesunden Menschenverstand haben die St.Galler Zuschauer jetzt offenbar bewiesen. Beim FC St.Gallen ist man sehr zufrieden, wie das Schutzkonzept am Sonntag funktioniert hat, sagt Mediensprecher David Gadze und betont: «Wir sprechen den Fans ein grosses Dankeschön aus.»

Gleichzeitig betont er auch, dass schlussendlich alles von den Entwicklungen rund um das Coronavirus abhängig ist. Das nächste Heimspiel des FC St.Gallen findet erst in knapp einem Monat, am 1. November, gegen den FC Basel statt. «Bis dahin kann sich die Situation auch wieder entscheidend ändern», so Gadze.

«Haben geholfen, die Schlussphase zu überstehen»

Spieler und Trainerstaff wären sicherlich froh, weiterhin auf die Unterstützung von den Rängen zählen zu können. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler wirkte zu Beginn der Partie fast ein wenig überwältigt ob der wieder anwesenden Unterstützung, ehe sie diese aber zu ihrem Vorteil nutzen konnte und gegen Servette den dritten 1:0-Sieg der Saison einfuhr.

Besonders in der Schlussphase profitierte das Team von den Fans, sagte Zeidler: "Ein grosses Lob geht an unser Publikum. Es hat in der Schlussphase geholfen, die letzten Minuten unbeschadet zu überstehen.»