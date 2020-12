«Nur im Parlament gilt die Maskenpflicht nicht – hier schon», witzelt Peter Zeidler schon vor der Medienkonferenz zum Spiel vom Mittwoch gegen den FC Zürich. An diesem grauen und tristen Dienstag und nach überstandener Quarantäne ist Peter Zeidler zum Lachen zumute.

Warum die aktuelle Lage sich für den FC St.Gallen als Trumpf erweisen könnte, hat zwei Gründe. Aber später mehr dazu.

Der Gegner

Peter Zeidler spricht nicht gerne über die Gegner seiner «Jungs». Eher widerwillig lässt er ein paar Worte zu den doch sehr starken Zürchern fallen. Was ihm denn am Gegner am meisten auffalle, so eine Frage eines Journalisten im Plenum. Die Antwort: «Dass sie halt mehr Punkte haben.»

Fakt ist, unter dem alten Trainer Ludovic Magnin besudelten sich die Stadtzürcher in letzter Zeit nicht mit Ruhm. In elf Meisterschaftsspielen gelangen dem FCZ drei Unentschieden – acht Mal gingen die Blau-Weissen als Verlierer vom Platz.

Seit Magnin den Club anfangs Oktober verliess und der Interimstrainer Massimo Rizzi das Ruder übernahm, ging es auf einmal bergauf. Vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Erst am Sonntag zerlegten die Zürcher den FC Lausanne-Sport mit 4:0.



Das wirkt sich auch auf die Tabelle aus. Der FCZ grüsst aktuell von Rang drei, St.Gallen liegt mit zwei Zählern weniger auf Platz fünf.

«Der FC St.Gallen kann da mithalten, das muss man doch nicht noch extra betonen», sagt Zeidler unwirsch. Auch unter den speziellen Umständen, mit denen sich die Espen aktuell konfrontiert sehen.

Und hiermit wären wir bei den eingangs betonten zwei Punkten für Zeidlers gute Laune und für einen entfesselten FC St.Gallen.

Die absurde Situation

«Keine Ahnung», antwortet Peter Zeidler an dieser Medienkonferenz auf auffällig viele Fragen der anwesenden Journalisten. Zum Beispiel auf jene nach dem vorgesehenen Kader, welches man nach Zürich mitnehmen will. Erst seit Sonntag kann die erste Mannschaft wieder miteinander trainieren, einzelne Spieler konnte Zeidler darüber hinaus erst am Dienstag wieder sehen. «Ich hab so etwas in meinem Trainerleben auch noch nie erlebt. Dass man mal zehn Tage lang nicht miteinander trainiert, mitten während der Saison, das gibt's ja nicht.»