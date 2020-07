Zwei wichtige Punkte im Meisterrennen

Die Partie in Genf war schon fast vorbei, als FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic (22) die Sicherungen durchbrannten. Erst wurde die Alavés-Leihgabe in der 89. Minute wegen Meckerns verwarnt. Und als Demirovic tief in der Nachspielzeit zu einem Frustfoul ansetzte, flog er folgerichtig vom Platz. Ein überaus dämlicher Platzverweis, zumal Trainer Peter Zeidler am Donnerstag im Heimspiel gegen Luzern nur ungern auf den bosnischen Torgarant (zwölf Treffer in 23 Einsätzen) verzichtet.

Doch wo kam Demirovics Frust bloss her? Vielleicht war er erbost darüber, dass von seinen drei Toren in der letzten Woche nur eines zählte? Sowohl am Donnerstag in Lugano als auch gestern in Genf wurde dem Stürmer jeweils ein Tor aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Was nicht zu erstaunen vermag – schliesslich wird gemäss einer Erhebung von fussballtransfers.com nur Xamax-Oldie Raphaël Nuzzolo (37) häufiger aus dem Abseits zurückgepfiffen:

Die Abseitskönige der Super-League-Clubs

Club Spieler aus dem Abseits zurückgepfiffen 1. Xamax Raphaël Nuzzolo 30 2. FC St.Gallen Ermedin Demirovic 23 3. FC Basel Kemal Ademi 22 4. YB Jean-Pierre Nsamé 19 5. FC Luzern Pascal Schürpf 19 6. FC Lugano Alexander Gerndt 17 7. FC Thun Simone Rapp 15 8. FC Zürich Blaz Kramer 14 9. Genf Servette Koro Koné 12 10. FC Sion Patrick Luan 9 Quelle: fussballtransfers.com

Wahrscheinlicher ist, dass Ermedin Demirovic damit haderte, dass der FC St.Gallen wie schon in Lugano auch gestern einen Vorsprung verspielte. Leise Kritik muss sich aber auch Trainer Zeidler gefallen lassen: Er hätte Heisssporn Demirovic schon nach seiner ersten Verwarnung auswechseln sollen, um diesen vor sich selbst zu schützen.

Der FC St.Gallen hätte noch einmal wechseln dürfen und mit Angelo Campos (20) auch noch eine offensive Alternative auf der Bank gehabt. So aber wartet das Churer Eigengewächs weiter auf seinen ersten Super-League-Einsatz seit Ende August 2019.

Itten ging zu früh

Einen anderen Stürmer wechselte Peter Zeidler indes eher zu früh aus: Cedric Itten (23). Der Basler in den Reihen der Espen musste schon nach 56 Minuten André Riberio (23) platzmachen. Ohne Ittens Kopfballstärke und physische Präsenz tat sich der FC St.Gallen gestern in der zweiten Halbzeit extrem schwer, Torgefahr zu kreieren. Am Ende nahmen die Ostschweizer aber nicht nur einen eher glücklichen Punkt aus dem Stade de Genève mit, sie eroberten damit auch die Tabellenführung von YB zurück.

Und das ist letzten Endes wichtiger als das Versäumnis, Demirovic früher auszuwechseln oder Itten länger auf dem Rasen zu belassen. Zumal gestern mit Captain Silvan Hefti (22) und Antreiber Lukas Görtler (26) zwei echte Leader gesperrt fehlten, die es zusammen schon auf 21 (!) Torbeteiligungen bringen.

Trotzdem blieb der FC St.Gallen auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Mit einem Blick auf das Restprogramm wird eine Finalissima am 2. August bei Noch-Meister YB immer wahrscheinlicher.