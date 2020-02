Die dunklen Jahre für Bond-Musik-Fans

Eilish gelingt dieser Spagat. Wir erinnern uns mit Schrecken an die Versuche von Sheryl Crow («Tomorrow Never Dies»), Garbage («The World Is Not Enough»), Madonnna («Die Another Day») oder Chris Cornell («You Know My Name»). Es waren die dunklen Jahre für Bond-Musik-Fans.

Alicia Keys und Jack White («Another Way to Die»), Adele («Skyfall») und Sam Smith («Writing's On The Wall») brachten die Soundtracks langsam wieder auf ein erträgliches Niveau. Nachdem Billie Eilish als Interpretin für «No Time To Die» angekündigt worden ist, befürchtete man eine Rückkehr zum Schlechteren.

Eilish sucht ein breiteres Publikum

Doch wie sich mit Daniel Craig die Figur «James Bond» neu erfunden hat, scheint es, dass Billie Eilish ihr Publikum erweitern will, dass sie zeigen will, dass sie nicht nur für Teenie-Girls Musik macht. Den Anfang machte sie mit ihrer «Yesterday»-Interpretation bei den Oscars, die logische Fortsetzung gibt es jetzt mit «No Time To Die».