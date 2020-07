Der Festivalsommer ist (doch) nicht vollends gestrichen. Wie die Olma Messen heute Donnerstag bekanntgeben, werden sie ab August in der Halle 9.1 an mindestens vier Wochenenden die Konzertreihe «Jakob Live Session» veranstalten. Unter den Acts sind Schweizer Künstler wie Marc Sway, Stefanie Heinzmann, Marius Bear, Ritschi und Troubas Kater. Pro Event sind maximal 1000 Personen zugelassen, die Tickets sind per sofort ab 45 Franken hier erhältlich.