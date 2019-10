Zwei Männer sind in der Nacht auf Samstag in das Haus eines 84-Jährigen eingebrochen, haben ihn geschlagen, gefesselt und verlangten Bargeld. Der schwer verletzte Pensionist konnte die Polizei alarmieren, diese nahm die mutmasslichen Täter kurze Zeit später fest.

Wie ORF Vorarlberg berichtet, sollen die Täter das Opfer gekannt haben. Ausserdem weise der brutale Einbruch Parallelen gegenüber einem Raubüberfall in Alberschwende im vergangenen Dezember (FM1Today berichtete) auf. Damals brachen zwei Rumänen in das Haus eines 66-Jährigen in Alberschwende ein und verletzen diesen ebenfalls schwer.

(red.)