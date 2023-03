«Truube»-Köchin wird durch Bundesrat Parmelin mit Kulinarik-Preis ausgezeichnet

Bei einer Zeremonie in Bern wurde Silvia Manser vom Restaurant «Truube» in Gais mit dem Preis «Kulinarische Meriten Schweiz» ausgezeichnet. Manser kocht mit regionalen Produkten, wie die Organisation «Kulinarische Meriten Schweiz» auf ihrer Webseite schreibt.

Die «Truube» ist nicht nur wegen der Küche bekannt, sondern auch wegen des Umganges mit Personen, die trotz Reservation nicht erscheinen. Für jede Person, die nicht auftaucht, wird ein Kostenanteil von 100 Franken verrechnet.

Weitere Preisträger sind Franck Reynaud von der «Hostellerie du Pas de l'Ours» in Crans-Montana im Wallis, Pierrick Suter vom «Restaurant de la Gare» in Lucens im Kanton Waadt und Dominik Hartmann vom «Magdalena» in Rickenbach in Schwyz. Als Konditoren-Confiseure ausgezeichnet wurden der Walliser David Pasquiet und der Tessiner Giuseppe Piffaretti.

Reynaud führe seit knapp 30 Jahren eines der besten Restaurants der Schweiz. Der in Montpellier geborene Koch veredle Schweizer Produkte, ohne seine südländischen Wurzeln zu vergessen.

Schokoladenmeister und Hefebändiger

Der in der Kategorie Konditor-Confiseure ausgezeichnete Paquiet ist einer der zehn besten Chocolatiers der Welt. Er beziehe seine Schokolade von Kleinproduzenten im Norden Perus. Piffaretti ist Meister im Bereich der Hefen und hat den Panettone-Weltcup mitbegründet.

Den Ehrentitel «Kulinarisches Ehrenmeritum» erhielt dieses Jahr Gérard Rabaey. Er gilt als einer der Gründerväter der modernen Spitzengastronomie in der Schweiz. Seine Kreativität, Strenge und Beständigkeit sowie sein Respekt für die Produkte und die Gäste habe eine Generation junger Köche geprägt, die er ausgebildet hat, heisst es.

Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden von einer Jury bestehend aus sechs Chefköchinnen und Chefköchen und fünf Journalistinnen und Journalisten bestimmt. Unterstützt wird der Preis unter anderem vom Kanton Waadt, Swiss Wine, der Hotelfachschule EPM und dem Kulinarischen Erbe der Schweiz.

(sda/red.)