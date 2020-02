Tanzboden ab Freitag wieder in Betrieb

Schnee liegt zwar auf dem Tanzboden, nur ist die Schneedecke extrem dünn. «Wir haben schon mehrmals versucht, mit einem Pistenfahrzeug den Schnee zu präparieren, aber der Untergrund ist nicht gefroren, deshalb bringt das nichts», sagt Daniel Hartmann. Er ist Präsident des Toggenburger Skiliftes. Auch eine künstliche Beschneiung würde nichts an der Situation ändern: «Es ist derzeit so warm, dass der Schnee immer wieder wegschmilzt.»

«Es wird ein tristes Jahr»

Die rot-schwarzen Bügel haben deshalb in diesem Winter noch keine Gäste am Tanzboden transportiert. Das ist besonders bitter, weil der Skilift dieses Jahr mit dem Rodeln eine neue Attraktion anbieten wollte. Es wurden spezielle Schlitten angefertigt, die von den Bügeln gezogen werden können, ausserdem war eine Schlittelbahn direkt neben der Skipiste geplant. Dort sollte es verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten entlang der Piste geben.

«Es wird ein tristes Jahr für uns. Wir haben sehr viel in das Marketing und unseren Auftritt investiert. Schade, hat es dieses Jahr mit der Lancierung des Rodelspasses noch nicht geklappt, wir hoffen auf das nächste Jahr», sagt Hartmann.

Nicht nur dieses Jahr ist schwierig für den Skilift Tanzboden, auch das letzte Jahr war ein Krampf. «Dieses und letztes Jahr lief es nicht ganz so schön», sagt Hartmann. Vergangenes Jahr musste der Skilift, kaum war der erste Schnee gefallen, wieder schliessen, da eine Tanne den Lift blockierte. Pünktlich zu den Skiferien war der Skilift kaputt.

Loch in der Kasse

«Wir werden dieses Jahr massive Einbussen haben», sagt Präsident Hartmann. «Wir müssen trotzdem die Einrichtungskosten und das Personal bezahlen. Das wird ein Loch in unsere Kasse reissen.»

Das Ende des Skiliftes sei diese Saison aber nicht: «Wir sind zum Glück von der Anfangszeit des Liftes her finanziell noch gut aufgestellt.» Es habe schon einmal einen Winter gegeben, in dem der Skilift gar nicht öffnen konnte.

«Egal wo man dieses Jahr hinschaut, alle Skilifte in dieser Höhenlage haben zu kämpfen und deshalb hat man auch Verständnis. Wir sitzen alle im gleichen Boot.» Voraussichtlich bis am 15. März dauert die Saison am Tanzboden. Möglich sei aber auch, den Lift schon früher abzubrechen.