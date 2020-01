Spinnen-Invasion? 7 Fragen an Experten

St.Galler Polizei findet Riesenspinne in Wittenbach

Die asiatische Riesenkrabbenspinne, die in einem Wittenbacher Computerfachhandel gefunden wurde, lebt mittlerweile im Walter Zoo in Gossau. Der Zoo wird vermutlich auch das Zuhause der Spinne bleiben, denn der Weg zurück in die Heimat wäre zu anstrengend. «Sie hat wahrscheinlich grosse Strapazen mitgemacht beim Transport», sagt Leandra Pörtner, Kuratorin im Walter Zoo Gossau, gegenüber TVO. «Jetzt schauen wir, ob wir sie im Zoo zeigen können, ansonsten behalten wir sie im Hintergrund.»