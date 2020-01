«Wir haben Fotos und Fingerabdrücke des Toten international verschickt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. Vereinzelt seien Meldungen von Kollegen aus dem Ausland eingegangen, «wir warten aber noch auf den entscheidenden Hinweis».

Keine Festnahme

Die Staatsanwaltschaft leitete Ende Dezember eine Strafuntersuchung ein, seither sind verschiedene Abklärungen und Ermittlungen im Gang. «Bis jetzt wurde niemand festgenommen», sagt Schneider.

Kokain-Fingerlinge im Körper

Am Sonntag, 29. Dezember, hatte ein Fussgänger in Kirchberg am Waldrand einen ihm «komisch vorkommenden Plastiksack» gefunden. Polizisten öffneten den Sack und fanden darin eine männliche Leiche. Laut Obduktionsbefund war der Tote ein Drogenkurier, der einen Darmdurchbruch erlitten hatte. Rechtsmediziner fanden in seinem Körper mehrere hundert Gramm Kokain-Fingerlinge.