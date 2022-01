«Support your Sport»: Migros bringt Sportförderaktion zurück

Die Migros-Aktion «Support your Sport» geht in die zweite Runde. Das kündigte der Detailhändler am Montag an. Erneut stellt die Migros sechs Millionen Franken für Amateursportvereine zur Verfügung, die sich mit dem Sammeln von Bons ein Stück des Kuchens sichern können. Die Anmeldung ist für Vereine ab sofort möglich.

Die Migros führt die Aktion «Support your Sport» erneut durch. © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE