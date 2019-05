Eltern fordern Ende der «Diktatur»

«Es herrscht eine Diktatur an unserer Schule» – so lautet der happige Vorwurf der Wigoltinger Eltern. Sie haben sich am Freitagabend spontan getroffen, um sich über die Geschehnisse an der Oberstufe auszutauschen, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Die 16 Elternteile wollen laut Mitinitiator Michael Schätzle «im Sinne der Kinder nicht noch mehr Unruhe stiften». Ziel sei es hingegen, endlich auch von den Lehrpersonen zu erfahren, was in den letzten Monaten abgelaufen ist. «Deshalb werden wir Frau Wasserfallen um eine öffentliche Aussprache bitten.»

«Abgänge nicht wegen mangelnder Kommunikation»

Am Freitag hatte Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen in einem Elternbrief bestätigt, dass sieben von zwölf Lehrpersonen per Ende April gekündigt haben (FM1Today berichtete). Zu den Abgängen sei es nicht «wie behauptet» aufgrund mangelnder Kommunikation gekommen. «Tatsache ist, dass diese Lehrpersonen nicht bereit sind, Veränderungen zugunsten der Kinder effektiv mitzutragen.»

Die Leidtragenden des Konfliktes an der Wigoltinger Oberstufe sind die Kinder. Diese weinten, als sie von der Kündigungswelle erfuhren. «Ich fordere den Rücktritt der Schulleitung», sagt eine betroffene Mutter. Diese verdrehe die Wahrheit und verunsichere so die Schülerinnen und Schüler.

«Werden dem Druck standhalten»

Weder Wasserfallen noch Schulleiter Mirko Spada treten zurück, wie die Schulpräsidentin mitteilt. «Wir werden dem Druck standhalten», wird sie in der «Thurgauer Zeitung» zitiert. Fakt ist: Das letzte Kapitel im Wigoltinger Schulstreit ist noch nicht geschrieben. Sollten die Behörden nicht zu einer Aussprache bereit sein, wollen die Eltern mit einer Unterschriftensammlung eine ausserordentliche Schulversammlung erwirken.

(lag)