Taminaschlucht ab Samstag wieder offen

Von herabstürzendem Baumstamm getroffen: Mutter und Kind sterben in Pfäfers

Ein Fachbüro hat in den letzten Wochen die Risiken hinsichtlich Stein- und Baumschlag auf der Badtobelstrasse und auf dem Quellsteg zur Taminaschlucht untersucht. Wie der Kanton St.Gallen nun schreibt, kommt das Büro zum Schluss, dass diese «in einem akzeptierbaren Bereich liegen». In den letzten Monaten wurden Sicherungsarbeiten vorgenommen, um die Sicherheit auf der Badtobelstrasse und auf dem Quellsteg zu gewährleisten – auch ein instabiles Felspaket wurde gsprengt.

Mehrere grössere Felsblöcke sind Anfang Mai auf die Strasse in die Taminaschlucht gestürzt. Der Zugang von Bad Ragaz über die Badtobelstrasse zum Alten Bad Pfäfers wurde geschlossen.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Ab Samstagmorgen, 13. Mai 2023, gibt das Bau- und Umweltdepartement den Quellsteg ab dem Alten Bad Pfäfers in die Taminaschlucht wieder frei. Wie auf allen Wegen und Strassen im Gebirge bleibt in der Taminaschlucht ein Restrisiko für Besucherinnen und Besucher bestehen. Darauf weisen Warnschilder an allen Zugängen zur Schlucht auf Deutsch und Englisch hin.

Neu vorsorgliche Schliessungen möglich

Die Naturgefahren auf der Strecke zwischen Bad Ragaz, dem Alten Bad Pfäfers und der Taminaschlucht werden laut Kanton laufend beobachtet. Neu werden kleinere und grössere Einzelereignisse auf der gesamten Strecke mit einem einheitlichen Reporting dokumentiert.

Zudem kann das Strassenkreisinspektorat Buchs die Badtobelstrasse ab dieser Saison präventiv schliessen. Dies auf Grundlage einer Einschätzung vor Ort und wenn Meteo Schweiz langanhaltende Regenfälle, Starkniederschlag, Gewitter oder starke Winde jeweils ab der Gefahrenstufe 3 voraussagt. Mit einer vorsorglichen Schliessung könne der Kanton St.Gallen die Sicherheit gegenüber den letzten Jahren noch einmal erhöhen.